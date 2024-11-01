Hannah Arendt, la filósofa de "la banalidad del mal" cuyo legado resuena en el conflictivo mundo actual a 50 años de su muerte

"Los humanos, aunque han de morir, no han nacido para eso sino para comenzar". La autora de esa frase vivió la primera posguerra, huyó del nazismo, fue refugiada, estudió el totalitarismo, cubrió el juicio de uno de los organizadores del Holocausto, nos habló del "mal radical" y de "la banalidad del mal". Aun así, en la obra de Hannah Arendt, una de las principales pensadoras políticas del siglo XX, hubo un espacio para creer en nosotros como especie. "Esta idea de que los seres humanos son inicio, capacidad de interrupción, de irrupción..