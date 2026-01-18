Han muerto 5 esquiadores en 2 avalanchas en las regiones alpinas del oeste de Austria

Cinco esquiadores murieron el sábado en un par de avalanchas en la región de Salzburgo Pongau, en el oeste de Austria, según las autoridades. Cuatro esquiadores murieron en un deslizamiento de nieve en el valle de Gastein, al sur de la ciudad de Salzburgo, que arrastró a siete personas. Según las autoridades, dos personas resultaron heridas, una de ellas en estado crítico, mientras que una tercera salió ilesa. "Esta tragedia demuestra dolorosamente lo grave que es la situación actual de los aludes", dijo Gerhard Kremser, jefe de distrito del