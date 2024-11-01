·
43
meneos
119
clics
Este envío tiene varios votos negativos.
Asegúrate
antes de menear
¿Han decidido ya la CIA y el Mossad despertar a sus células yihadistas en Europa?
Coincidiendo con el reconocimiento por varios países europeos del Estado Palestino, el Estado Islámico y sus grupúsculos han lanzado amenazas contra Europa.
|
etiquetas
:
cia
,
mossad
,
células yihadistas
,
europa
36
7
7
K
208
actualidad
27 comentarios
36
7
7
K
208
actualidad
Comentarios destacados:
#7
¡Vendo gorritos de papel de aluminio! ¡Para señora! ¡Para caballero! ¡Para el niño y la niña! ¡Me los quitan de las manos! ¡La mayor variedad de gorritos de papel de aluminio! ¡Protéjanse del 5G, los chemtrails y el HAARP!
#1
berkut
Significa ello que la CIA y el Mossad pudieron inducir los pasados atentados yihadistas en Europa?
16
K
181
#5
Veelicus
#1
No te quepa duda, organizaron el famoso 7 de octubre que ha permitido a Israel justificarse para quedarse con Gaza y Cisjordania.
Y lo mas triste es que nuestros politicos cagados diran que es cosa de Rusia para asi justificar una guerra
11
K
125
#21
Pertinax
*
#5
¿Rusia? Lástima que nadie nunca haya dicho ni vaya a decir tal cosa jamás. Algunos tenéis una pedrada que da miedo pensar que de vosotros dependan nuestras pensiones.
0
K
11
#23
sotillo
#1
Piensa mal y acertarás, no le llevaría yo la contraria a mi abuela
0
K
11
#7
suppiluliuma
*
¡Vendo gorritos de papel de aluminio! ¡Para señora! ¡Para caballero! ¡Para el niño y la niña! ¡Me los quitan de las manos! ¡La mayor variedad de gorritos de papel de aluminio! ¡Protéjanse del 5G, los chemtrails y el HAARP!
6
K
55
#6
Pertinax
*
El titular da por hecha una teoría marciana y el artículo está plagado de podrías, serías, y habrías.
4
K
42
#13
ElBeaver
#6
solo esa mierda podría tener difusión en meneame
5
K
47
#19
Torrezzno
Me pongo el gorrito de plata. Esta noticia tiene un tufillo racista dando a entender que los yihadistas no tienen iniciativa
2
K
33
#2
rob
*
No pasa nada... Metemos a Erdogan en la UE y él cierra la puerta.
1
K
30
#14
Expat_Guinea_Ecuatorial
Si, organizo el atentado para joderse a si mismo
1
K
17
#3
NPCMeneaMePersigue
Entonces el 11M fue aznar
0
K
17
#10
ur_quan_master
#3
Aznar no...pero si algún día a sale la patita de la cia tampoco me iba a desmayar de la impresión.
3
K
44
#15
Expat_Guinea_Ecuatorial
#10
Que ganaba la CIA jodiendo a un gobierno aliado? Si hubiera habido un servicio secreto detras hay otros candidatos mas probables, como varios vecinos de España
1
K
17
#20
SeñorMarron
*
#15
Nadie en España quería estar en la guerra de Irak, puedes ver los informativos de la época con manifestaciones gigantes en contra. En esa guerra se entró para que Aznar se hiciera la foto de las Azores (los 4 jinetes de lo apocalipsis).
Un hipotético atentado de bandera falsa pretenderia poner a la opinión pública a favor de masacrar musulmanes; no creo que la CIA estuviera detrás pero cosas más raras se han visto
1
K
17
#27
ur_quan_master
#20
exacto. Improbable pero no imposible
0
K
11
#25
sotillo
#3
Lo dices como si este insurrecto fuera capaz de organizar algo en el poquísimo tiempo que le dejaba lo de saquear España
0
K
11
#12
ElBeaver
Un personaje expresando su opinión basada en la cagada de la mañana.
1
K
13
#22
ElenaCoures1
¿Y esto lo saben los que apoyan el yihadismo?
¿Esto lo sabe el chalao este pero los gobiernos occidentales no?
¿Por que no hace una rueda de prensa y presenta sus pruebas?
1
K
13
#11
XXguiriXX
Visto lo visto, sí. Desde lo de los beepers, cualquier cosa es posible con Israel.
0
K
12
#16
fremen11
Porque todo el mundo sabe que no han influido en las primaveras verdes, esas que derrocaron gobiernos que tenían controlados a los extremistas religiosos para poner a extremistas religiosos en el poder.
O porque nunca han financiado a grupos terroristas yihadistas.......
0
K
8
#4
Andreham
Yo ya lo dije, estas navidades y el verano que viene va a ser deporte de riesgo ir a sitios famosos o tomar aviones en Europa.
Especialmente en España, que estamos muy subiditos.
0
K
8
#17
Cehona
#4
Solia volar con Ryanair, era un deporte de riesgo.
0
K
16
#9
To_lo_loco
Ha habido tantos atentados en tierras europeas que habrá de todo.
Elegir el modelo yanqui y pensar que no vas a tener atentados es vivir en un mundo que no existe.
Elegir que un modelo Justo y llevarlo a cabo significa compartir poder y saber que puedes tener atentados.
0
K
7
#26
arreglenenlacemagico
fake news de las buenas! luego diran que si ok diario bulos y tal pero este es el año de los bulos en meneame
0
K
7
#8
DayOfTheTentacle
uhmmm se apoya a unos musulmanes contra los judios que les masacran y como premio atentarán aquí? No se rick...
0
K
7
#18
Raziel_2
#8
Esos musulmanes de los que hablas no son los masacrados por los judíos.
Cuando se habla de fanaticos, no hay lógica que se pueda aplicar salvo la del terror, la guerra santa no entiende de diplomacia porque dios no va a bajar a negociar.
0
K
11
#24
pedromoralesnn_62a8fccf7
Claro todo el.mundo sabe que los yihadistas son unos Santos e incapaces de actos de terrorismo (ironia)
0
K
6
