Hamilton y la nueva normativa de la Fórmula 1: «Es ridículamente compleja»

«Creo que ningún aficionado la entenderá. Es ridículamente compleja. Tuve siete reuniones un día y nos explicaron todo. No sé, es como si necesitáramos un título para entenderla», dijo.

#1 kreator
Pues tiene 7 títulos... Igual son de la privada...
tdgwho #2 tdgwho
La verdad es que una vez te metes en el tema... jesusito.

control de energía, boost button, overtake button, neumaticos, aero activa, gestión de combustible...

Coño, que no van a poder ni hacer una vuelta de clasificación a tope tope porque no llega la energía xD
