Lo que las hambrunas del siglo XIX nos cuentan de la crisis de vivienda del siglo XXI

La crisis de vivienda es el principal problema de España -y de buena parte del mundo. Según algunos opinadores de la derecha, la culpa se debe exclusivamente a la falta de inmuebles y cualquier crítica a la especulación es ideológica e irrelevante. Estos días me acuerdo mucho de las crisis del siglo XIX, no de vivienda, sino de alimento. Y me acuerdo de ellas porque los paralelismos con nuestra actual coyuntura resultan muy elocuentes.
| etiquetas: hambrunas , crisis , vivienda , xxi
Solo con el 0.3% del PIB mundial se solucionan el hambre y la pobreza en el mundo.
¿ Vuestra solución es aumentar más el PIB Mundial ?
Es un problema de reparto, no de cantidades.