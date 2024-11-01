edición general
4 meneos
20 clics
Lo que las hambrunas del siglo XIX nos cuentan de la crisis de vivienda del siglo XXI

Lo que las hambrunas del siglo XIX nos cuentan de la crisis de vivienda del siglo XXI

La crisis de vivienda es el principal problema de España -y de buena parte del mundo. Según algunos opinadores de la derecha, la culpa se debe exclusivamente a la falta de inmuebles y cualquier crítica a la especulación es ideológica e irrelevante. Estos días me acuerdo mucho de las crisis del siglo XIX, no de vivienda, sino de alimento. Y me acuerdo de ellas porque los paralelismos con nuestra actual coyuntura resultan muy elocuentes.

| etiquetas: hambrunas , crisis , vivienda , xxi
3 1 0 K 44 actualidad
1 comentarios
3 1 0 K 44 actualidad
Olepoint #1 Olepoint *
A esos opinadores de la derecha les planteaba el siguiente dilema REAL.

Solo con el 0.3% del PIB mundial se solucionan el hambre y la pobreza en el mundo.

¿ Vuestra solución es aumentar más el PIB Mundial ? :troll:

Es un problema de reparto, no de cantidades.
0 K 8

menéame