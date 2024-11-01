Lo que las hambrunas del siglo XIX nos cuentan de la crisis de vivienda del siglo XXI

La crisis de vivienda es el principal problema de España -y de buena parte del mundo. Según algunos opinadores de la derecha, la culpa se debe exclusivamente a la falta de inmuebles y cualquier crítica a la especulación es ideológica e irrelevante. Estos días me acuerdo mucho de las crisis del siglo XIX, no de vivienda, sino de alimento. Y me acuerdo de ellas porque los paralelismos con nuestra actual coyuntura resultan muy elocuentes.