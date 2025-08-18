edición general
Hamás acepta nueva propuesta de alto al fuego

Hamás aceptó el lunes una nueva propuesta de mediadores para una tregua con Israel en Gaza, que incluye la liberación de los rehenes aún cautivos en el territorio palestino, indicó un responsable del movimiento islamista. "Hamás ha entregado su respuesta a los mediadores, confirmando que tanto Hamás como sus facciones están de acuerdo con el nuevo cese al fuego sin pedir ninguna enmienda", dijo a AFP la fuente, quien pidió el anonimato.

andando #1 andando
Mucho me temo que a los sionistas le importan una mierda los rehenes
makinavaja #4 makinavaja *
#1 ...pero mejor si los recuperan, aun que sea muertos, y así luego pueden arrasar libremente todo Gaza sin problemas morales (para ellos)... que es lo que harán independientemente de lo que firmen... :-D :-D :-D :-D
Asimismov #5 Asimismov
#1 y tampoco la madre que los parió.
Stieg #3 Stieg
Es una rendición, Hamas y Gaza han pasado a mejor vida, los malditos sionistas han vuelto a ganar. Ahora irán a por lo que queda de Cisjordania, luego el sur del Libano, Siria y Egipto, para conseguir su Gran Israel.
Espero y deseo que fracasen.
#2 tromperri
El genocidio va a continuar.
