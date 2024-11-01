·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5829
clics
Descubren cómo retrasar el alzhéimer de una forma muy sencilla tras estudiar a 300 personas durante 14 años
6240
clics
VÍDEO | El peor fracaso de Alfonso Serrano: así ha intentado demostrar que se trabaja en el Senado
3887
clics
Las personas que ven vídeos sin auriculares en público suelen carecer de estas 7 cualidades básicas, según la psicología
5194
clics
Cómo me gané la confianza de una araña de 2 centímetros de tamaño [ENG]
4602
clics
El truco más escalofriante del cine en “Doce hombres sin piedad” no fue un grito: fue un cambio gradual que nadie en su momento había notado
más votadas
770
El socialista demócrata Zohran Mamdani gana las elecciones a la alcaldía de Nueva York [ENG]
606
Mazón sí estaba localizable en El Ventorro: la Generalitat le hizo llegar unas becas de deportistas de élite que firmó
533
Mamdani desafía a Trump: “Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, y desde esta noche, la gobierna un inmigrante”
779
"La fiscal Almudena Lastra es la principal responsable de que no se hayan investigado las residencias de Madrid"
469
Un periodista preguntó por qué Israel no reconstruye Gaza. Fue despedido (ENG)
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
17
clics
Halloween: origen y mitos de sus tradiciones
A pesar de la creencia popular, la evidencia histórica cuestiona la antigüedad y el origen pagano de ciertas tradiciones.
|
etiquetas
:
mitos
,
historia
,
tradición
2
1
1
K
20
cultura
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
1
1
K
20
cultura
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Antipalancas21
Halloween una fiesta que nos han metido desde EEUU, antes solo era el 1 de noviembre el día de los difuntos, ahora es un sucedáneo del carnaval.
0
K
16
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente