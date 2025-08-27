edición general
16 meneos
31 clics
El hallazgo que acerca a la ciencia a entender cómo empezó la vida en la Tierra

El hallazgo que acerca a la ciencia a entender cómo empezó la vida en la Tierra

En un estudio en Nature, investigadores del University College de Londres vinculan químicamente los aminoácidos de la vida con el ARN en condiciones posibles en la Tierra primitiva, logro que ha eludido a los científicos desde inicios de los 70. “Nuestro estudio une 2 teorías prominentes sobre el origen de la vida: el “mundo del ARN” (el ARN autorreplicante es fundamental) y el “mundo de los tioésteres” (tioésteres son la fuente de energía de las primeras formas de vida)”.

- Paper (abierto): www.nature.com/articles/s41586-025-09388-y

| etiquetas: vida , origen , célula , proteína , tioéster , arn , aminoácido , autorreplicante
14 2 0 K 193 ciencia
6 comentarios
14 2 0 K 193 ciencia
#2 rafeame
Fue después de un estornudo de Jordi Hurtado sobre un charco de sopa primigenia.
1 K 17
MoussaZy #3 MoussaZy
#TeAhorroUnClick la vida se generó espontáneamente, al igual que mañana cae un rayo y genera un Airbus A380 o un iPhone... caprichos del azahar.
0 K 10
Cuñado #5 Cuñado
#3 ¿La vida la creó la flor del naranjo? :-O
0 K 6
Asimismov #4 Asimismov
Todo lo que hay en la Tierra se ha producido. en otras estrellas. Las moléculas orgánicas como aminoácidos y sustáncias aromaticas existen en el espacio interestelar.
Hasta el agua es de origen extraterrestre.
Puede que la "vida levógira que conocemos" no sea extraterrestre y sea exclusiva del planeta, pero tampoco resuelve el problema
0 K 12
Cuñado #6 Cuñado *
Religión: la vida se creó mágicamente tal y como dijo un paisano hace muchísimo tiempo. Si no te lo crees te mereces todo lo malo que pase... e intentaremos que pase.
Ciencia: no sabemos cómo apareció la vida pero, por ahora, en base a los datos que tenemos, la explicación más coherente parece ésta. Seguiremos investigando para intentar encontrar más datos que arrojen luz sobre ésta u otras hipótesis.
Religión: ¡Soberbios! ¡Científicos soberbios!
0 K 6

menéame