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Hallan en Singapur la clave para regenerar el riñón humano
Un avance científico en Singapur permite regenerar células del riñón humano y restaurar funciones con terapias que bloquean la proteína IL-11
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singapur
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regeneración células renales
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pablisako_1
Ojalá funcione y se empiece a aplicar. La hemodiálisis es un tratamiento duro y muy costoso. Mientras llega la solución, la diálisis peritoneal domiciliaria es la mejor alternativa, aunque está infrautilizada porque deja menos beneficios a las multinacionales.
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