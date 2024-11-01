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Hallan en Singapur la clave para regenerar el riñón humano

Hallan en Singapur la clave para regenerar el riñón humano

Un avance científico en Singapur permite regenerar células del riñón humano y restaurar funciones con terapias que bloquean la proteína IL-11

| etiquetas: singapur , regeneración células renales
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1 comentarios
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pablisako_1 #1 pablisako_1
Ojalá funcione y se empiece a aplicar. La hemodiálisis es un tratamiento duro y muy costoso. Mientras llega la solución, la diálisis peritoneal domiciliaria es la mejor alternativa, aunque está infrautilizada porque deja menos beneficios a las multinacionales.
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menéame