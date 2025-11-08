edición general
Hallan los restos de 23 asesinados en la fosa de Villanueva de la Serena

Esta última subfosa (han aparecido cinco en la zona, por el momento) tiene unos siete metros de profundidad y ha puesto al descubierto estos 23 cuerpos "amontonados unos con otros", y donde se ha podido comprobar según los primeros estudios que padecieron varios disparos "con arma corta", advierte la arqueóloga, quien subraya que todos los cuerpos aparecidos pertenecen a varones. "Parecen civiles, aunque es pronto para determinarlo con rotundidad", subraya.

