edición general
7 meneos
26 clics
Hallan por primera vez una cueva volcánica en Venus

Hallan por primera vez una cueva volcánica en Venus

Hasta ahora, la existencia de cuevas volcánicas en Venus eran solo hipótesis. Gracias a datos de radar, un nuevo estudio ha demostrado la presencia de un tubo de lava vacío bajo la superficie del planeta.

| etiquetas: venus , cueva volcánica
6 1 0 K 126 ciencia
2 comentarios
6 1 0 K 126 ciencia
Apotropeo #1 Apotropeo
Todos los montes de Venus tienen una cueva volcánica
:troll:
1 K 19
manzitor #2 manzitor
#1 Calentita, calentita supongo.
1 K 22

menéame