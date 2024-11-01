·
7
meneos
26
clics
Hallan por primera vez una cueva volcánica en Venus
Hasta ahora, la existencia de cuevas volcánicas en Venus eran solo hipótesis. Gracias a datos de radar, un nuevo estudio ha demostrado la presencia de un tubo de lava vacío bajo la superficie del planeta.
|
etiquetas
:
venus
,
cueva volcánica
6
1
0
K
126
ciencia
2 comentarios
relacionadas
#1
Apotropeo
Todos los montes de Venus tienen una cueva volcánica
1
K
19
#2
manzitor
#1
Calentita, calentita supongo.
1
K
22
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
