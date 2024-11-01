Hallan otra bomba de la Segunda Guerra Mundial en las obras de TSMC en Kaohsiung

Los trabajos de construcción de las nuevas fábricas de semiconductores de TSMC en Kaohsiung se han visto nuevamente interrumpidos por un hallazgo tan inesperado como inquietante: una bomba sin detonar de la Segunda Guerra Mundial. Es la tercera vez en menos de un año que los obreros encuentran artefactos explosivos en la zona, que durante el conflicto fue objetivo de bombardeos estadounidenses al estar bajo control japonés.