Hallan a una mujer que fue enterrada hace 7000 años como un hombre

El debate sobre los roles de género y su flexibilidad no es exclusivo del siglo XXI, ni del Renacimiento —cuando en las obras teatrales de Shakespeare los hombres interpretaban personajes femeninos—, ni de la Europa medieval —cuando mujeres como Juana de Arco lideraban ejércitos—, ni siquiera de la Grecia antigua, donde existían espacios ambiguos en el teatro y en las relaciones sociales. Ya en la Edad de Piedra había mujeres que realizaban tareas que se supone eran desempeñadas por hombres y este descubrimiento lo certifica.

#1 Onaj *
Esto no es nuevo. Hasta donde sé la historia de "mujeres en cuevas y hombres cazando" se sabe que es falsa. De hecho se sabe por tumbas como esta, mujeres tratadas como grandes cazadoras y guerreras que durante.muchos años se pensaba que eran hombres.

Ahora ya sabemos que en esa época la igualdad era notable. Quien era bueno cazando cazaba, sin importar su sexo.
