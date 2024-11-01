Hallan muerta a una mujer con signos de violencia en Quesada, Jaén

Una mujer habría sido asesinada por su pareja en Jaén. Así lo ha anunciado en sus redes sociales la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género: "Estamos recabando datos del asesinato por presunta violencia de género de una mujer en la provincia de Jaén". De ser así, la fallecida se convertiría en la primera víctima del año por un asesinato machista. La mujer tendría 38 años y habría sufrido heridas de arma blanca. El diario 'Ideal' ha adelantado que el cuerpo ha sido hallado con claros signos de violencia y que la Guardia Civil.