6
meneos
23
clics
Hallan una granada de mortero de la Guerra Civil escondida durante décadas en un sótano de Ortigueira
La Guardia Civil intervino y detonó, de forma controlado, una granada de mortero de la Guerra Civil localizada en el sótano de una vivienda en la localidad coruñesa de Ortigueira.
#1
Barney_77
Granda granda....
0
K
15
#2
cenutrios_unidos
Pues con que cojones quieren que machaque los ajos.
0
K
13
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
