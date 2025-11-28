edición general
Hallan una granada de mortero de la Guerra Civil escondida durante décadas en un sótano de Ortigueira

La Guardia Civil intervino y detonó, de forma controlado, una granada de mortero de la Guerra Civil localizada en el sótano de una vivienda en la localidad coruñesa de Ortigueira.

Granda granda....
Pues con que cojones quieren que machaque los ajos.
