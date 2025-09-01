Hallan en "estado deplorable" a una niña en una vivienda donde se vendía hachís

La Guardia Civil ha localizado a una niña que se encontraba en "estado deplorable" en una vivienda en Orihuela (Alicante), sin suministro de agua ni electricidad, donde presuntamente se vendía droga. El Instituto Armado ha detenido, en el marco de la 'operación Pinax', a una mujer de 40 años --abuela de la menor-- y a su yerno de 19, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas mientras que a la hija de la primera, de 18 años, y madre del bebé se le ha imputado un delito de abandono de menores.