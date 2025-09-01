edición general
Hallan en "estado deplorable" a una niña en una vivienda donde se vendía hachís

Hallan en "estado deplorable" a una niña en una vivienda donde se vendía hachís

La Guardia Civil ha localizado a una niña que se encontraba en "estado deplorable" en una vivienda en Orihuela (Alicante), sin suministro de agua ni electricidad, donde presuntamente se vendía droga. El Instituto Armado ha detenido, en el marco de la 'operación Pinax', a una mujer de 40 años --abuela de la menor-- y a su yerno de 19, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas mientras que a la hija de la primera, de 18 años, y madre del bebé se le ha imputado un delito de abandono de menores.

#1 cocococo *
Gente que no es capaz ni de cuidarse a sí misma que para colmo tiene hijos.
#3 rbrn
#1 Porque es cuestión de un sólo polvo, esta gente no se miran a los ojos enamorados y dicen, ¿tenemos un peque?
Connect #2 Connect
Señal de que la venta de hachís muy rentable no es.
#4 fremen11 *
#2 Abuela de 40 palos, yerno de 19 y la hija de 18 y entre los 3 no suman más de 1 neurona, seguro que no son normales......
Enésimo_strike #7 Enésimo_strike
Cuando cuidas mejor la droga que a tu hija …
#8 bizcobollo
Viven mejor en la cárcel que en su casa
GorrinoRosso #5 GorrinoRosso
supongo que a parte de hachís no vendían jamón envasado al vacío no?
#6 Martillo_de_Herejes
#5 Seguramente estos no tendrán problemas en tocar cosas untadas con tocino. Tienen pinta de dedicarse al reciclaje de materiales de Fe.
