Hallan un calzado de esparto de 2300 años tras identificar una de las primeras viviendas de la Illeta dels Banyets

...Correspondiente a la primera mitad del s. III a. C., en la que se ha localizado un calzado de esparto de 2300 años. La Diputación de Alicante ha calificado este hallazgo como "excepcional" y que su estado de conservación lo convierte "en una pieza única". Hasta ahora, en el yacimiento de El Campello solo se conocían los centros religiosos, representados por los dos templos, y los espacios productivos con los lagares, almazaras, hornos de brea, talleres de esparto, almacenes e instalaciones para el salado de pescado.