edición general
5 meneos
28 clics
Hallan un calzado de esparto de 2300 años tras identificar una de las primeras viviendas de la Illeta dels Banyets

Hallan un calzado de esparto de 2300 años tras identificar una de las primeras viviendas de la Illeta dels Banyets

...Correspondiente a la primera mitad del s. III a. C., en la que se ha localizado un calzado de esparto de 2300 años. La Diputación de Alicante ha calificado este hallazgo como "excepcional" y que su estado de conservación lo convierte "en una pieza única". Hasta ahora, en el yacimiento de El Campello solo se conocían los centros religiosos, representados por los dos templos, y los espacios productivos con los lagares, almazaras, hornos de brea, talleres de esparto, almacenes e instalaciones para el salado de pescado.

| etiquetas: arqueologia , illeta dels banyets , calzado , esparto
4 1 1 K 58 Arqueología
1 comentarios
4 1 1 K 58 Arqueología
#1 TusT
Ya decía mi abuela que las alpargatas de antes duraban más que las de ahora.. pero no imaginaba que tanto
1 K 27

menéame