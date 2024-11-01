Hallan armadura de bronce dorado adornada con dragones en las tumbas Kofun de Japón (ENG)

Arqueólogos en Japón han anunciado un descubrimiento extraordinario que podría transformar la comprensión académica de la artesanía de élite y las redes de poder en el período Kofun . Un conjunto de accesorios de armadura de bronce dorado decorados con un intrincado motivo de dragón calado, que se cree data del siglo V, ha sido identificado como uno de los ejemplos artísticamente más sofisticados de ornamentación militar con temática de dragones jamás encontrados en Japón
| etiquetas: armadura , bronce , kofun , japon