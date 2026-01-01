edición general
3 meneos
40 clics

¡Hakuna Matata! (Sobre la llegada de los Reyes Magos)

Durante los años en que trabajé en Tusquets Editores me cayó el mochuelo de ocuparme de la secretaría –vamos a llamarla así– del premio de narrativa erótica La Sonrisa Vertical. El premio estaba vinculado a la colección del mismo nombre, impulsada por Luis García Berlanga en 1997, y cuyos volúmenes también me correspondía editar a mí. Lo mejor del premio era su jurado, en el que concurrían, según los años, personalidades como Fernando Fernán Gómez, Camilo José Cela, Juan Marsé, Jaime Gil de Biedma, Ricardo Muñoz Suay y Juan García Hortelano...

| etiquetas: navidad , belén , editores , premios , listas , cultura
2 1 0 K 25 opinion
sin comentarios
2 1 0 K 25 opinion

menéame