Los hackers adolescentes de Israel dan miedo: Unidad 8200 (Lord Draugr)

Es la unidad de inteligencia militar israelí encargada del espionaje y ciberguerra. Se nutre de mujeres y hombres que hacen el servicio militar obligatorio. No acepta voluntarios. Ella examina estudiantes de todo el país y decide quién invitar a su proceso de selección. Tiene prioridad absoluta sobre cualquier otra unidad. Es la élite. Los candidatos destacan en matemáticas, física e informática o conocen idiomas de Oriente Medio como el Farsi. Pero el gran filtro es un test psicotécnico militar que genera una puntuación llamada Cava.

