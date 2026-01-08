Hackean un centro médico de Zaragoza y publican información sensible de la empresa y sus pacientes en la 'dark web'

La clínica Palafox ha sufrido un ciberataque en los últimos días por parte del grupo Dragonforce, uno de los más dañinos en este campo. El centro médico privado Palafox de Zaragoza, especializado en reconocimientos médicos y disciplinas como la odontología, ha sufrido un hackeo en los últimos días que ha pasado a mayores. Según la información comprobada y corroborada por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, el grupo criminal Dragonforce ha sustraído información sensible tanto de la empresa, que tiene su sede en El Caracol, como de sus pacientes, y ya la h