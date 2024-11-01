Hacienda recauda hasta agosto 20.000 millones más

Los ingresos acumulados hasta agosto suponen ya 209.851 millones de euros, cerca de 20.000 millones más que en el mismo período de hace un año, un 10,8% más, que Hacienda ha reunido principalmente a costa de trabajadores y empresas. En el octavo mes del año, en el que se ingresa la Campaña del Impuesto sobre Sociedades que se declaró en julio, se ha recaudado un 10,6% más que en agosto de 2024, según muestra el Informe de Recaudación de agosto que ha publicado la Agencia Tributaria (AEAT) este martes.