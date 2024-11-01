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Hacienda pone el foco en ventas por Wallapop, alquileres y criptomonedas con el envío de 3,5 millones de avisos
En el caso de las plataformas de segunda mano, deberán declarar aquellos que hayan superado las 30 ventas anuales o ingresado más de 2.000 euros en total
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hacienda
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wallapop
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#1
josde
Wallapop menudo nido de pirateo y mangoneos, muchas cosas robadas se venden ahí.
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#2
taSanás
#1
algo que a hacienda se la suda, solo quiere su parte
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#3
josde
#2
Su parte y controlar un poco muchas ventas que hay muy dudosas.
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#4
taSanás
*
#3
hacienda no va a controlar ventas, lo que quiere es controlar las "facturas" vamos, su parte. si es robado se la suda, tu pagas y hacienda no te dirá nada.
el ejemplo es fácil, hacienda detecta que tienes 200.000 euros en tu cuenta sin explicación. Si pagas el IRPF de ese dinero, se acabó el tema, hacienda no te pregunta de donde ha salido. solo quiere su parte
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#5
josde
#4
Pero si hay facturas, es posible seguir a los ladrones que venden o la culpa es de Wallapop por no tomar medidas.
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#6
taSanás
#5
y sigues, eso no lo hace hacienda.
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#8
obmultimedia
#3
por vender cuatro cosas que ya no necesitas por ahí Hacienda no va a ir por ti.
Van por los que usan esta plataforma como modelo de negocio.
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#7
Autarca
*
Lo de Suiza ya lo miran otro día
Mejor ir a por los miserables, que no son amigos de los jefes
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el ejemplo es fácil, hacienda detecta que tienes 200.000 euros en tu cuenta sin explicación. Si pagas el IRPF de ese dinero, se acabó el tema, hacienda no te pregunta de donde ha salido. solo quiere su parte
Van por los que usan esta plataforma como modelo de negocio.
Mejor ir a por los miserables, que no son amigos de los jefes