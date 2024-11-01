edición general
Hacer un Goering, un somero análisi de la guerra de Ucrania

Análisis del estado actual de la guerra de Ucrania y de las negociaciones entre Rusia, USA, UE y Ucrania. La hipótesis sobre la situación es simple: Rusia está ganando, ante la evidente derrota, la OTAN y la UE pueden aceptar Ucrania pierda parte de su territorio o intentar ampliar la guerra. USA quiere la paz, Rusia quiere la paz pero quiere sacar algo ¿por que la UE se empeña en continuar con la guerra?

victorjba #4 victorjba
Dice Goebbels de cómo hacer un Goering xD
kemador #9 kemador
por "hacer un Goering" el autor se refiere a los paises que apoyan a Ucrania, que se está defendiendo, y no al pais que invadió Ucrania en primer lugar. Muy ilustrativo.
dice que "Putin prefiere la paz, per quiere otras cosas, que dejó claro" pero no dice que "Ucrania prefiere la paz, pero quiere otras cosas que dejó claro" Igualmente ilustrativo.
Pero también es verdad que es coherente con lo que dice en la segunda parte de su artículo "Putin no tiene interés…   » ver todo el comentario
#1 Klamp
Que si, que Rusia invadió Ucrania porque le obligó la otan. No se supongo que en 2014 tb. Y si, putin quiere la paz, por eso no para de bombardear ciudades y objetivos civiles. Que si, que si.
Malinke #5 Malinke
#1 un «análisis actual» hace referencia al año en que estamos, en este caso, 2025.
suppiluliuma #8 suppiluliuma
En la entradilla no aparece ni una sola vez la palabra Ucrania. Parece que para el juntaletras lo que quiera Ucrania no importa.

Cosas de la jehopolítika.
Estoeslaostia #2 Estoeslaostia
Porque la UE tambien quiere sacar algo....o por lo menos recuperar lo que ha regalado a Ucrania (por orden de EEUU, claro).
Dicho esto, me bajo al bar.
#3 Cntrl
Solo Ucrania puede decidir paz o guerra, el resto puede ayudar al invasor o al invadido
Enésimo_strike #6 Enésimo_strike
#3 si, porque Rusia no puede dejar de invadir, matar, destruir, secuestrar y violar la soberanía nacional ucraniana.
LinternaGorri #7 LinternaGorri
#3 Te ha faltado escribir: sólo el pueblo soberano ucraniano puede decidir democráticamente si quiere paz o guerra.
Pero creo que querías decir "sólo Zelenski puede decidir si quiere paz o guerra". Ucrania es un dibujo en un mapa, no decide nada.
