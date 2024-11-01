Hacer un Goering, un somero análisi de la guerra de Ucrania

Análisis del estado actual de la guerra de Ucrania y de las negociaciones entre Rusia, USA, UE y Ucrania. La hipótesis sobre la situación es simple: Rusia está ganando, ante la evidente derrota, la OTAN y la UE pueden aceptar Ucrania pierda parte de su territorio o intentar ampliar la guerra. USA quiere la paz, Rusia quiere la paz pero quiere sacar algo ¿por que la UE se empeña en continuar con la guerra?