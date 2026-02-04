Hacer frente al desafío de Trump a los derechos humanos

Las democracias que respetan los derechos humanos deberían formar una alianza estratégica para preservar el orden internacional basado en normas, actualmente amenazado por el gobierno de Trump y otros líderes autocráticos, señaló hoy Human Rights Watch en su Informe Mundial 2026. En la 36.ª edición, el informe mundial de 529 páginas de Human Rights Watch analiza las prácticas de derechos humanos en más de 100 países. En su ensayo introductorio, el director ejecutivo Philippe Bolopion señala que revertir la marea de autoritarismo que envuelve..