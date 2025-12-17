Hacer que los contaminadores paguen: ¿cómo detener a los delincuentes medioambientales?  

Según la INTERPOL, el delito medioambiental es el tercer crimen organizado más grande del mundo, y provoca pérdidas financieras estimadas entre 102.000 y 261.000 millones de euros al año en todo el mundo. Esta cantidad crece entre un 5% y un 7% al año. Los delitos incluyen la contaminación ilegal del aire, el agua y el suelo, la gestión ilícita de residuos, el comercio ilegal de especies silvestres y la destrucción de hábitats. Pueden tener graves repercusiones en la salud humana y en la economía.