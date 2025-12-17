edición general
Hacer que los contaminadores paguen: ¿cómo detener a los delincuentes medioambientales?

Según la INTERPOL, el delito medioambiental es el tercer crimen organizado más grande del mundo, y provoca pérdidas financieras estimadas entre 102.000 y 261.000 millones de euros al año en todo el mundo. Esta cantidad crece entre un 5% y un 7% al año. Los delitos incluyen la contaminación ilegal del aire, el agua y el suelo, la gestión ilícita de residuos, el comercio ilegal de especies silvestres y la destrucción de hábitats. Pueden tener graves repercusiones en la salud humana y en la economía.

CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
Miedo me da lo que tiene que haber en India y China
1 K 26
JuanCarVen #2 JuanCarVen *
#1 No estamos precisamente nosotros como para dar lecciones, todos se juegan la salud de sus ciudadanos y ecosistemas.

Los chinos incluso están luchando contra la desertificación, cosa que aquí ni lo hemos planeado.
3 K 65
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
#2 si, igualitos estamos
0 K 7
tul #5 tul *
#3 ya nos gustaria, tenemos las leyes de proteccion ambiental mas laxas de toda la ue para alegria de contaminadores y de sus politicos corruptos.
0 K 15
crob #4 crob *
con incentivos y multas ejemplares a los que más contaminan?
cuál fue la multa por los químicos persistentes a dow? a Bayer por el glifosato? a las petroleras por sus fugas?
Fracciones ínfimas del beneficio que consiguieron por ello
sólo haciendo que no salga a cuenta contaminar se conseguirá
1 K 25

