¿Qué hacer ante la alerta de maremoto en los móviles el jueves 20? Así será el mayor simulacro de la historia de España

El jueves 20 de noviembre, la Junta de Andalucía realizará el mayor simulacro de emergencia que se ha realizado hasta la fecha en España con la implicación de más de 20.000 personas, entre ellos 1.000 operativos de seguridad y emergencia y más de 19.000 ciudadanos, empresas, hoteles, centros educativos y población en general. El ejercicio simulará las capacidades de la región ante un terremoto similar al de Lisboa de 1755, con magnitud 7,6 al Suroeste del Cabo de San Vicente, que motivará una alerta de maremoto en la costa andaluza.

makinavaja #1 makinavaja
Conociendo como funcionan los peperos, se les olvidará mandar la alerta a los móviles, o no sabrán como se hace, o no tendrán protocolo.... :troll: :troll: :troll: :troll: :troll:
1
Dene #4 Dene
#1 o mandarán primero el maremoto y luego ya si eso, la alerta unas horas despues
0
elTieso #2 elTieso
Si no ocurre en Madrid el maremoto ni existe. :troll:
1
Garbns #3 Garbns
ir a la costa a sacar fotos para el tiktok/instagram
0

