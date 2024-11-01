Hacemos un Nuevo TALLER CLANDESTINO - Capítulo 1 [HRom]  

¿Qué pasa, chavales? En este vídeo vamos a hacer un nuevo taller clandestino. Bueno, ya sabéis que es broma. Lo que voy a hacer es en esta casa que tengo aquí atrás, que es la casa de mi familia, en el bajo hay una antigua cuadra de vacas y quiero reformarla entera y muchísimo trabajo para hacer un taller moderno, limpio y ordenado en el que poder grabar mis vídeos, porque el otro era un completo desastre. Además, también quiero poner una pizarra para darle explicaciones, un ordenador para editar los vídeos. Voy a tener que limpiar, romper, des