Hace medio siglo, el Concorde hacía más pequeño el mundo al iniciar sus vuelos regulares

British Airways y Air France conmemoran hoy 50 años de los vuelos simultáneos que unieron Londres y París con el mundo a velocidad Mach 2. Este 21 de enero se celebra el 50° aniversario del inicio de los vuelos comerciales del Concorde, el avión supersónico que llegó con la aspiración de transformar los viajes aéreos globales. Aquella jornada, las aeronaves despegaron de forma simultánea: el servicio de la compañía británica partió desde Londres-Heathrow hacia Baréin, mientras que el operador francés unió París-Charles de Gaulle con Río de Jan