Qué le hace la ayahuasca a tu cerebro: lo que dice la neurociencia (y lo que todavía no sabe)

Imagina que un investigador te mete en un escáner de resonancia magnética, te da una dosis de ayahuasca, y observa en la pantalla lo que ocurre en tu cerebro. Lo que verá puede sorprenderte: la región que procesa la visión se activa con una intensidad comparable a la observada cuando los ojos están abiertos mirando imágenes reales. Dicho de otra manera: tu cerebro, durante la experiencia, procesa las visiones internas como si fueran percepción externa. No es metáfora. Es lo que midió el equipo de Draulio de Araujo en Brasil en 2012.
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Esa voz interior que constantemente te evalúa, que repite tus errores, que anticipa los juicios ajenos… prácticamente se silencia.
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reducción de la autocrítica puede persistir más allá de los efectos inmediatos
¿Perder la autocrítica? Eso no suena bien... No tenía pensado hacer un ritual así, pero no me imaginaba que te quedaras sin #Pepito_Grillo, que siempre es una forma de ser consciente de tus fallos para no repetirlos.
Ojalá sigan investigando, porque esta droga podría ser la puerta de entrada a sustancias que permitan mejorar el cerebro.
Yo siempre he sentido una especie de 'paz mental' después de su consumo, leyendo esto puede que porque se desactiva la 'autocritica'.... Aunque no es la sensación que me da, me explico.
En las ceremonias (al menos las que he estado) normalmente vas con un tema que te preocupa 'preparado', una muerte cercana, un agobio por algún complejo, una duda existencial.... Y esto es lo que la 'abuelita' que dicen, te ayuda a… » ver todo el comentario