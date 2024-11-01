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“Hace 20 años era imposible ver esto”: el vídeo de los cachorros de lince en Jaén

“Hace 20 años era imposible ver esto”: el vídeo de los cachorros de lince en Jaén

Esteban Ureña alerta de que los atropellos a linces ibéricos es la principal amenaza de la especie protegida

| etiquetas: linces , cachorros , olivar , jaen
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1 comentarios
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Ludovicio #1 Ludovicio
Ahora solo falta que no lleguen los "amantes de la naturaleza con escopeta" a joder.
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menéame