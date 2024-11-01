edición general
Hace 2 años 'El Mundo' afirmaba que a Julio Iglesias le gusta "un buen culito"

"Cena, concierto y Culitos” son, según El Mundo, las tres cosas que más gustan a Julio Iglesias tal y como bromearon en el homenaje televisivo por su 80 cumpleaños algunos de sus amigos.

jdmf #12 jdmf
Que te guste un buen culito no significa que puedas meterle mano sin permiso
insulabarataria #13 insulabarataria
#5 Paqui, el preocupado por "la verdad", que comparte vídeos falsos de mierda...
Ayyy, Paqui, ¿que dijiste para que te banearan esta vez?
Esfingo #6 Esfingo
¿Y a quien no?
aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
A mi tambien me gusta un buen culito, pero no voy toqueteando culos ajenos sin permiso
Alegremensajero #2 Alegremensajero
¿Y a quién no le gusta un buen culito, le guste el género que le guste? Otra cosa es ser un cerdo asqueroso, pero que te guste un buen culito es lo más normal del mundo.
#8 beldin
#5 me la pela bastante si es o no delito, eso lo deciden otros, para mi es un comportamiento deleznable sea culpable legalmente o no.
TripleXXX #9 TripleXXX
#8 Por gente como tu que os creéis con el derecho de calificar las conductas sexuales LIBRES de otros, tenemos toda esa mierda de los comportamientos antinaturales, de ahí a perseguirlos solo hay un paso.
Que bonito tiene que ser sentirse tan superior como para juzgar los comportamientos ajenos.
A mi también me parece deleznable el arrogante el derecho a juzgar a los demás.
Alegremensajero #10 Alegremensajero
#9 "Que bonito tiene que ser sentirse tan superior como para juzgar los comportamientos ajenos. ". Todo el mundo lo hace en mayor o menor medida, de hecho tú lo estás haciendo en ese comentario. No vayamos ahora de seres de luz que no existen.
#11 beldin
#9 eh? ¿es libre coaccionar a otros usando tus mecanismos de poder? ¿la libertad solo va en un sentido? no soy ni superior ni inferior, el problema para mi es pensar asi, pienso a mi manera, ni mejor ni peor. y por supuesto que voy a juzgar bajo mi etica y experiencia los comportamientos ajenos ¿solo puedo repetir como un loro lo que diga el medio mas afin o el listo de turno? sabes la diferencia entre que juzgue yo, una opinion por cierto, a que juzgen los de arriba como julio iglesias, epstein, trump y compañia? a mi me bloqueas y listo esos cabrones influyen y coaccionan a otros.
y respecto a la presuncion de inocencia, ¿es una coraza que aprovechan los poderosos para simular indenfension pervirtiendo su proposito inicial?
#14 Cincocuatrotres
#8 tienes problemas de entendederas? Estamos hablando de si es verdad
#3 Cincocuatrotres
He visto por ahí este comentario, quizás a a alguno le interese
""Es una operación geopolítica en toda la regla, instrumentalizada por los enemigos de España, sin duda, suena fuerte pero lo explico. Seguro que con los estandares actuales Julio no aguanta ni un asalto y me jode defenderle porque no me ha caido nunca demasiado bien, quizá sea envidida, un tío que lo ha conseguido todo, tiene una familia numerosa, pasta a raudales y reconocimientos y records a todos los niveles, es…   » ver todo el comentario
#4 beldin
#3 curiosa justificacion de comportamientos aberrantes. si quiere que le meen encima que abra la boca, yo paso.
si te crees un semidios tienes un problema psicologico grave y si crees que existen otro.
#5 Cincocuatrotres
#4 suponiendo que sea verdad, que es lo primero que hay que hacer antes de condenar.
angelitoMagno #7 angelitoMagno
#3 Que el caso Julio Iglesias es una cortina de humo progre para tapar la corrupción de Pedro Sánchez ya lo dijo ayer Abascal.
