·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9579
clics
¿Por qué... no nos estamos preparando?
6632
clics
Sopa de ajo
7571
clics
Jordi Évole deja en evidencia a Ayuso por defender a Julio Iglesias: "Guarden este tuit"
6598
clics
Una joven española vive sola en el bosque y paga 6 euros al año de agua: 'Me considero una persona rica en tiempo'
7276
clics
VÍDEO | Las imágenes de 2005 que dejan en evidencia a Julio Iglesias: 'No se podía saber'
más votadas
554
Gigantes tecnológicos estadounidenses se alían con la extrema derecha europea para eliminar las normas de la UE [ENG]
652
Urgencias a 4 grados bajo cero, pacientes sin mantas y camas en los pasillos: así muere el Hospital La Paz
391
Investigación: Ayuso desvió en 2022 otros 191 millones de las residencias para pagar facturas de la sanidad privatizada
487
Denuncian que Madrid juzga "en diferido" las causas que afectan al PP: "Quien tiene madrina, se bautiza"
280
Un conocido informático descubre los contratos del Gobierno de Ayuso a los medios de derecha y extrema derecha, uno por uno: consulta aquí la lista
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
15
meneos
74
clics
Este envío tiene varios votos negativos.
Asegúrate
antes de menear
Hace 2 años 'El Mundo' afirmaba que a Julio Iglesias le gusta "un buen culito"
"Cena, concierto y Culitos” son, según El Mundo, las tres cosas que más gustan a Julio Iglesias tal y como bromearon en el homenaje televisivo por su 80 cumpleaños algunos de sus amigos.
|
etiquetas
:
el mundo
,
julio iglesias
,
hemeroteca
12
3
10
K
13
Hemeroteca
14 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
12
3
10
K
13
Hemeroteca
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#12
jdmf
Que te guste un buen culito no significa que puedas meterle mano sin permiso
0
K
11
#13
insulabarataria
#5
Paqui, el preocupado por "la verdad", que comparte vídeos falsos de mierda...
www.meneame.net/user/Cincocuatrotres/history
Ayyy, Paqui, ¿que dijiste para que te banearan esta vez?
0
K
10
#6
Esfingo
¿Y a quien no?
0
K
10
#1
aPedirAlMetro
*
A mi tambien me gusta un buen culito, pero no voy toqueteando culos ajenos sin permiso
0
K
9
#2
Alegremensajero
¿Y a quién no le gusta un buen culito, le guste el género que le guste? Otra cosa es ser un cerdo asqueroso, pero que te guste un buen culito es lo más normal del mundo.
0
K
7
#8
beldin
#5
me la pela bastante si es o no delito, eso lo deciden otros, para mi es un comportamiento deleznable sea culpable legalmente o no.
0
K
7
#9
TripleXXX
#8
Por gente como tu que os creéis con el derecho de calificar las conductas sexuales LIBRES de otros, tenemos toda esa mierda de los comportamientos antinaturales, de ahí a perseguirlos solo hay un paso.
Que bonito tiene que ser sentirse tan superior como para juzgar los comportamientos ajenos.
A mi también me parece deleznable el arrogante el derecho a juzgar a los demás.
0
K
8
#10
Alegremensajero
#9
"Que bonito tiene que ser sentirse tan superior como para juzgar los comportamientos ajenos. ". Todo el mundo lo hace en mayor o menor medida, de hecho tú lo estás haciendo en ese comentario. No vayamos ahora de seres de luz que no existen.
0
K
7
#11
beldin
#9
eh? ¿es libre coaccionar a otros usando tus mecanismos de poder? ¿la libertad solo va en un sentido? no soy ni superior ni inferior, el problema para mi es pensar asi, pienso a mi manera, ni mejor ni peor. y por supuesto que voy a juzgar bajo mi etica y experiencia los comportamientos ajenos ¿solo puedo repetir como un loro lo que diga el medio mas afin o el listo de turno? sabes la diferencia entre que juzgue yo, una opinion por cierto, a que juzgen los de arriba como julio iglesias, epstein, trump y compañia? a mi me bloqueas y listo esos cabrones influyen y coaccionan a otros.
y respecto a la presuncion de inocencia, ¿es una coraza que aprovechan los poderosos para simular indenfension pervirtiendo su proposito inicial?
0
K
7
#14
Cincocuatrotres
#8
tienes problemas de entendederas? Estamos hablando de si es verdad
0
K
5
#3
Cincocuatrotres
He visto por ahí este comentario, quizás a a alguno le interese
""Es una operación geopolítica en toda la regla, instrumentalizada por los enemigos de España, sin duda, suena fuerte pero lo explico. Seguro que con los estandares actuales Julio no aguanta ni un asalto y me jode defenderle porque no me ha caido nunca demasiado bien, quizá sea envidida, un tío que lo ha conseguido todo, tiene una familia numerosa, pasta a raudales y reconocimientos y records a todos los niveles, es…
» ver todo el comentario
0
K
5
#4
beldin
#3
curiosa justificacion de comportamientos aberrantes. si quiere que le meen encima que abra la boca, yo paso.
si te crees un semidios tienes un problema psicologico grave y si crees que existen otro.
0
K
7
#5
Cincocuatrotres
#4
suponiendo que sea verdad, que es lo primero que hay que hacer antes de condenar.
0
K
5
#7
angelitoMagno
#3
Que el caso Julio Iglesias es una cortina de humo progre para tapar la corrupción de Pedro Sánchez ya lo dijo ayer Abascal.
0
K
17
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
www.meneame.net/user/Cincocuatrotres/history
Ayyy, Paqui, ¿que dijiste para que te banearan esta vez?
Que bonito tiene que ser sentirse tan superior como para juzgar los comportamientos ajenos.
A mi también me parece deleznable el arrogante el derecho a juzgar a los demás.
y respecto a la presuncion de inocencia, ¿es una coraza que aprovechan los poderosos para simular indenfension pervirtiendo su proposito inicial?
""Es una operación geopolítica en toda la regla, instrumentalizada por los enemigos de España, sin duda, suena fuerte pero lo explico. Seguro que con los estandares actuales Julio no aguanta ni un asalto y me jode defenderle porque no me ha caido nunca demasiado bien, quizá sea envidida, un tío que lo ha conseguido todo, tiene una familia numerosa, pasta a raudales y reconocimientos y records a todos los niveles, es… » ver todo el comentario
si te crees un semidios tienes un problema psicologico grave y si crees que existen otro.