"Hace 160 años, el país entró en guerra consigo mismo y nunca se detuvo": por qué EE.UU. está en una peligrosa encrucijada

Fue una semana brutal en Estados Unidos y no soy la única que se pregunta si el país podrá salir de esta espiral de odio y violencia. Tras uno de los asesinatos más perturbadores de la historia del país norteamericano, el gobernador de Utah instó a los estadounidenses a "bajar la temperatura política". Pero casi nadie con quien hablé desde el asesinato de Charlie Kirk el pasado 10 de septiembre cree que esto sucederá en un futuro próximo.
| etiquetas: ee.uu , esta en encrucijada peligrosa , 160 años que entro en guerra
La causa primera y última de la rebelión de los negreros fue la esclavitud, y lo dejaron por escrito de manera extremadamente clara.