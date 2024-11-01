"Hace 160 años, el país entró en guerra consigo mismo y nunca se detuvo": por qué EE.UU. está en una peligrosa encrucijada

Fue una semana brutal en Estados Unidos y no soy la única que se pregunta si el país podrá salir de esta espiral de odio y violencia. Tras uno de los asesinatos más perturbadores de la historia del país norteamericano, el gobernador de Utah instó a los estadounidenses a "bajar la temperatura política". Pero casi nadie con quien hablé desde el asesinato de Charlie Kirk el pasado 10 de septiembre cree que esto sucederá en un futuro próximo.