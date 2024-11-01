edición general
"Hace 160 años, el país entró en guerra consigo mismo y nunca se detuvo": por qué EE.UU. está en una peligrosa encrucijada

Fue una semana brutal en Estados Unidos y no soy la única que se pregunta si el país podrá salir de esta espiral de odio y violencia. Tras uno de los asesinatos más perturbadores de la historia del país norteamericano, el gobernador de Utah instó a los estadounidenses a "bajar la temperatura política". Pero casi nadie con quien hablé desde el asesinato de Charlie Kirk el pasado 10 de septiembre cree que esto sucederá en un futuro próximo.

MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo
Veo traído por los pelos vincular la realidad política actual de los EEUU con la guerra de secesión. Igual estoy equivocado pero creo que las causas y reivindicaciones de entonces (resumiendo, fisiocracia contra industrialización), no tienen nada que ver con las actuales. Si alguien quiere intentar convencerme de lo contrario, soy todo oídos.
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
#2 La guerra entre el Norte y el Sur se cerro en falso, hay muchos defensores de las dos partes todavía en la actualidad.
themarquesito #4 themarquesito
#2 La reconstrucción fue abortada por Rutherford Hayes, y de ahí vienen muchísimos males actuales. Durante unos 90 años, los estados del Sur fueron directamente estados autoritarios con la población negra privada de derechos civiles (leyes Jim Crow, sentencias del Supremo avalando la segregación racial tales como Plessy v Ferguson).
La causa primera y última de la rebelión de los negreros fue la esclavitud, y lo dejaron por escrito de manera extremadamente clara.
#1 Archaic_Abattoir
Apoyo incondicional a una guerra civil en EEUU. Propongo que les ayudemos bombardeandoles desde el resto del planeta.
