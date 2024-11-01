Hace 16 años, un gallega registró el Sol ante notario y vendió parcelas online. Ahora le ha salido competencia en una empresa que vende luz solar de noche

La historia de Ángeles Durán, la gallega que en 2010 decidió declararse dueña del Sol ante notario, es sin duda una de las más surrealistas de nuestra historia reciente. Además de vender parcelas online, en su momento incluso amenazó con poner un canon a las eléctricas por usar la energía solar, pero como ya habrás imaginado no pudo sostenerlo en los juzgados. La clave está en que iluminar la Tierra de noche, aunque sea en zonas muy concretas, supone un grave dilema a nivel de conservacionismo. El hasta qué punto podría desestabilizar la vida