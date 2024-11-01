·
En el que hablamos de religión, rebrotes A/B, la zanahoria de la comunidad y el palo del control social
Artículo de Uriondo donde explica la necesidad de pertenencia al grupo y cómo es explotada por religiones pero también por marcas.
cultura
#1
crycom
Qué razón "
En otros casos, como los de Forocoches, Menéame o Wikipedia, la voluntad asambleísta conduce al establecimiento de élites semiautocráticas, santones que protegen el sistema excluyendo a quienes no están dispuestos a formar parte de los grupos y desafían normativas estrictas diseñadas para la autopreservación del sistema.
"
0
K
9
#2
Pacman
*
#1
1
K
23
#3
crycom
#2
corregido, gracias
1
K
20
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
