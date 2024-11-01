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Habermas ha muerto; el debate público (todavía) no

Las lecturas sobre Habermas podrían dividirse grosso modo en dos: las que lo endiosan y las que lo condenan, corriéndolo por derecha y por izquierda. Es uno de esos autores que parece más criticado que leído. Y a veces pasa como con Kant: es difícil leerlo y la irritación que nos genera esa dificultad puede dirigirse a las limitaciones propias o al autor. La proliferación de obituarios que se han sucedido en todo el mundo en los últimos días no escapa totalmente a estas tendencias.

| etiquetas: jurgen habermas , esfera comunicativa , escuela de frankfurt
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1 comentarios
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Cuchipanda #1 Cuchipanda *
Ocurrió hace dos semanas y me he enterado hoy, digamos que en medio de un ambiente bastante cutre y reggetonero donde se me ha ocurrido hacer un comentario jocoso sobre la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica de Walter Benjamin ("- ¿Habermas? - Si, Jürgen Habermas - Ese se murió hace poco"). Se nos fue el último representante de la escuela de Frankfurt. Denostado un poco por todos los costados pero siempre presente por su afán de establecer unas bases fundamentales…   » ver todo el comentario
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