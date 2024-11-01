Habermas, democracia y poder judicial

Ha muerto Jürgen Habermas. Uno de los grandes pensadores del siglo XX y el único que sobrevivió a su propio siglo. Debatió con todos y sobre todo porque tenía una mirada propia con la que descifrar el mundo. Heredero de la Escuela de Fráncfort, comenzó su carrera en los años 50 en el Instituto de Investigación Social junto a Theodor W. Adorno y asumió la cátedra de Filosofía y Sociología de Max Horkheimer en la Universidad. Adorno y Horkheimer, víctimas del fascismo, criticaron la reducción de la razón a una simple estrategia al servicio de...