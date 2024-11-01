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Habermas, democracia y poder judicial

Habermas, democracia y poder judicial

Ha muerto Jürgen Habermas. Uno de los grandes pensadores del siglo XX y el único que sobrevivió a su propio siglo. Debatió con todos y sobre todo porque tenía una mirada propia con la que descifrar el mundo. Heredero de la Escuela de Fráncfort, comenzó su carrera en los años 50 en el Instituto de Investigación Social junto a Theodor W. Adorno y asumió la cátedra de Filosofía y Sociología de Max Horkheimer en la Universidad. Adorno y Horkheimer, víctimas del fascismo, criticaron la reducción de la razón a una simple estrategia al servicio de...

| etiquetas: filosofia , cultura , habermas , historia. sociología , derecho , política
4 1 0 K 53 cultura
3 comentarios
4 1 0 K 53 cultura
#2 snubbe
No dudo que se trate de mi falta de inteligencia, pero lo poco que he leído de este señor me ha parecido infumablemente aburrido.
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#3 amusgada
#2 ña, lo peor de la E. de Frankfurt. Y sionista e imperialista pa más cojone, así son de infumables sus tochos "socialdemócratas". Donde se ponga una buena dialéctica de la ilustración...
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... la lógica del dominio y la autoconservación. Según sus tesis, la hegemonía de la nuda razón instrumental lleva indefectiblemente al eclipse de la razón. O sea, el sometimiento de la razón a lo que triunfa en la historia desemboca en el relativismo y el pragmatismo, en la simple veneración a la utilidad y el éxito, y convierte al individuo en un tecnócrata o en un sujeto-masa, manipulado y subyugado a la fuerza de lo dado. Estos fueron los mimbres con los que Habermas trabajó para

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