Se ha visto a ICE en el aeropuerto de Atlanta en medio de un cierre parcial (ENG)

El lunes por la mañana, la agencia Associated Press vio a unos pocos agentes federales cerca de las largas colas en el aeropuerto internacional Hartsfield–Jackson de Atlanta. Otros aeropuertos — entre ellos el Louis Armstrong International de Nueva Orleans y los George Bush Intercontinental y William P. Hobby de Houston— también indicaron que agentes de Immigration and Customs Enforcement (ICE) estarían presentes para apoyar las operaciones de la TSA
Atlanta – Hartsfield‑Jackson International (ATL)
New York – John F. Kennedy (JFK)
New York – LaGuardia (LGA)
Newark Liberty (EWR)
Phoenix (PHX)
Chicago (ORD)
Houston (reportes citan presencia en HOU e IAH)
Cleveland (CLE)
Ft. Myers (RSW)
New Orleans (MSY)
Philadelphia (PHL)
Pittsburgh (PIT)
San Juan, Puerto Rico (SJU)