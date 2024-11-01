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¿Qué ha pasado con el hidrógeno verde?
La Fundación Renovables presenta un corto documental donde analiza, desde diferentes perspectivas y con distintas voces, la situación actual del desarrollo del hidrógeno verde en Europa y en España.
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:
hidrógeno
,
verde
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Energias
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Energias
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#4
Pitchford
Pese a pinchar esta burbuja de tecnoptimismo, el documental deja claro que el hidrógeno renovable es indispensable. Su verdadero y vital nicho se encuentra en los sectores difíciles de descarbonizar mediante la electrificación, es decir, aquellos donde las baterías eléctricas no tienen viabilidad por cuestiones de peso y autonomía. Destacan el transporte pesado por carretera, el transporte marítimo de larga distancia y la aviación comercial, para los cuales los derivados sintéticos del
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#1
Supercinexin
Lo mismo que con tantas y tantas cosas "verdes". Modas y sacaperras pa inversionistas que al final no cumplen lo que prometían ni sirven para nada.
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#6
perrico
#1
Claro. Como la eólica y fotovoltaica que no ha sido más que un sacaperras.
O quitar el plomo de la gasolina, que lubricaba el motor de puta madre.
Mucho mejor las revoluciones marrones.
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#8
Dav3n
#6
Que algunas cosas verdes hayan sido buenas inversiones no implica que todas lo sean y que no haya habido casos de montar un negociete para aprovecharse de fondos y demás, así de simple.
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#10
Supercinexin
*
#6
Nada que ver unas cosas con la otra.
La eólica y la fotovoltaica funcionan, física y económicamente, las movidas del hidrógeno, de los "biocombustibles" y demás, no funcionan ni escalan física ni económicamente.
También puedes hablar de juguetes financieros como los créditos de carbono, que ya los van a tirar a la basura también porque las multinacionales están hartas de pagar a la UE para blanquear sus actividades, ya que no sirven para ninguna otra cosa.
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#9
taSanás
*
#1
pues seguimos con el racaraca:
Sara Aagesen [Vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico] anuncia la asignación de 670 millones para eólica marina, almacenamiento, movilidad, hidrógeno y solar
www.meneame.net/story/sara-aagesen-anuncia-asignacion-670-millones-eol
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#2
cocolisto
Que fue un entretenimiento que sorprendieron a muchos inocentes y otros pocos se forraron con el cuento.
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#11
Asimismov
#7
los fertilizantes sintéticos van al más bajo precio posible.
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#3
Asimismov
Que será el futuro de la aviación, pero para ello antes hay que hacer otras cosas.
No defiendo el uso de hidrógeno como uso general sino específico de aviación comercial.
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#7
perrico
#3
El hidrógeno verde se empezará a usar primero en las aplicaciones industriales en la que ya se usa hidrógeno. Entro otras cosas para la producción de fertilizante sintéticos. Solo eso ya supone un porcentaje significativo de las emisiones mundiales de CO2.
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#5
silencer
Pasa q no hay retorno de inversión.
Sin más.
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O quitar el plomo de la gasolina, que lubricaba el motor de puta madre.
Mucho mejor las revoluciones marrones.
La eólica y la fotovoltaica funcionan, física y económicamente, las movidas del hidrógeno, de los "biocombustibles" y demás, no funcionan ni escalan física ni económicamente.
También puedes hablar de juguetes financieros como los créditos de carbono, que ya los van a tirar a la basura también porque las multinacionales están hartas de pagar a la UE para blanquear sus actividades, ya que no sirven para ninguna otra cosa.
Sara Aagesen [Vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico] anuncia la asignación de 670 millones para eólica marina, almacenamiento, movilidad, hidrógeno y solar
www.meneame.net/story/sara-aagesen-anuncia-asignacion-670-millones-eol
No defiendo el uso de hidrógeno como uso general sino específico de aviación comercial.
Sin más.