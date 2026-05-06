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Sara Aagesen anuncia la asignación de 670 millones para eólica marina, almacenamiento, movilidad, hidrógeno y solar

Sara Aagesen anuncia la asignación de 670 millones para eólica marina, almacenamiento, movilidad, hidrógeno y solar

Se trata de la propuesta de asignación provisional de 670 millones de euros correspondientes a varias líneas de ayuda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para el desarrollo de la eólica marina y las energías del mar, centrales hidroeléctricas de bombeo, cadena de valor renovable, movilidad sostenible y producción de electricidad y calor a partir de renovables. Se proponen 165 millones para siete proyectos de almacenamiento mediante hidroeléctrica de bombeo.

| etiquetas: subvenciones , prtr , miteco , renovables
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u_1cualquiera #1 u_1cualquiera
Sara Aagesen de la Casa Aagesen, la Primera de su Nombre, Reina de La Energía, Reina de los Ándalos, los Rhoynar y los Primeros Hombres y Mujeres, Señora de los Siete Aerogeneradores, Protectora del Dominio, Khaleesi del Gran Mar de Hierba, la que no Arde en Carbon, Madre de Placas Solares y Rompedora de Excusas anti energía verde

ya me voy
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menéame