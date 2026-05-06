Sara Aagesen anuncia la asignación de 670 millones para eólica marina, almacenamiento, movilidad, hidrógeno y solar

Se trata de la propuesta de asignación provisional de 670 millones de euros correspondientes a varias líneas de ayuda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para el desarrollo de la eólica marina y las energías del mar, centrales hidroeléctricas de bombeo, cadena de valor renovable, movilidad sostenible y producción de electricidad y calor a partir de renovables. Se proponen 165 millones para siete proyectos de almacenamiento mediante hidroeléctrica de bombeo.