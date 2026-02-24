edición general
"Me ha llamado viciosa cuando subía a mi escaño, que lo retire”: Belarra explota en el Congreso contra una disputada de VOX

La tensión volvió a escalar este martes en el Congreso de los Diputados después de que la diputada de Ione Belarra presentara una queja formal ante la Mesa al acusar a la parlamentaria de Vox María Caridad Mejías de llamarla “viciosa” cuando se dirigía a su escaño durante el debate de una iniciativa sobre salud sexual.

josde #10 josde
#5 Marca era un diario de deportes,ahora es un panfleto que atufa.
2 K 49
Alegremensajero #1 Alegremensajero
Los comentarios del Marca a la noticia no tienen desperdicio xD xD
1 K 28
Chinchorro #5 Chinchorro
#1 Comentarios que se pueden oler :troll:
0 K 12
elgranpilaf #2 elgranpilaf
Contra una disputada de VOX
2 K 24
MJDeLarra #11 MJDeLarra
#2 No sería tan disputada
3 K 53
estemenda #16 estemenda *
#11 "Pues no sería tan niña" xD
0 K 14
#4 MPR
#0 Contra una di-s-putada de VOX,

¿Quien se la disputa, el PP? :roll:
1 K 23
#3 beltraneja
Belarra hija mia no ofende quien quiere sino quien puede. No le des más importancia, pregúntale públicamente qué es para ella "viciosa" y por qué se supone que es un insulto.
1 K 21
#6 MPPC
#3 Claro, hay que dejar a sus anchas a esta panda de borregos, que no solo insultan a Belarra, insultan con sus actos a todos los ciudadanos.
Entiendo lo que dices, pero a la vez no se pueden permitir esa serie de comportamientos.
1 K 19
#7 beltraneja
#6 Yo me pregunto qué busca esa persona con ese insulto, que solo puede ser que le hagan casito. Y me muerdo la lengua y si puedo la expongo públicamente pero de la manera en que quede peor ella, o como si oigo llover y no le digo nada, como me pasa muchas veces aqui. :-D
0 K 7
#14 MPPC
#7 Si, es un dilema, a la vez, si no haces nada, lo siguen usando. Y a los hechos me remito, el Congreso parece una olla de grillos muchas veces.
Se comporta mejor una clase de gamberros que muchos de los congresistas.
0 K 10
#19 beltraneja
#14 Ya y además si lo dicen por lo bajini...
0 K 7
Brill #21 Brill
#7 Para alguin de Vox, una mujer sospechosa de disfrutar del sexo ya debe ser lo puto peor.
0 K 10
Edheo #15 Edheo
#3 Entonces... si te llamo hijo de mil padres... supongo que no te ofendes tú tampoco
Al fin y al cabo, tampoco tú tendrías culpa
0 K 7
#18 beltraneja
#15 Hombre si me lo llama alguien que me importe, por menores cosas me he ofendido. Pero una tia que ni pincha ni corta en mi vida y que solo quiere provocar, vamos, no muevo ni un pelo.
0 K 7
Edheo #22 Edheo
#18 Entonces... le damos sello de calidad de comportamiento en el congreso, no?
En fin... este es el nivel
Ya que sólo se ofende quien quiere... pues quien pueda, que insulte... arreglado
0 K 7
#8 laruladelnorte *
Algo tan elemental como la sexualidad y todo lo que conlleva como evitar embarazos no deseados,evitar enfermedades de transmisión por no usar protección etc,etc...y estos partidos retrógrados se oponen a que este conocimiento llegue a los jóvenes.
1 K 21
Chinchorro #17 Chinchorro *
#8 Claro, porque así tienen a adolescentes pobres pariendo bebés pobres , alimentado así la cadena trófica (y atando a esas chicas a una maternidad para la que no estaban preparadas, condenándolas de por vida a ser madres y no mujeres)
El sueño húmedo de la piara es tener suficientes pobres nacionales (ya sabéis, agricultura, camareros, etc) para no tener que traerlos de fuera.

¿Y cómo se consigue eso? Pues quitándoles el acceso a la educación sexual.
1 K 21
TikisMikiss #9 TikisMikiss
Por qué quiere ahora esta que le retiren el escaño? :shit:
0 K 11
Nómada_sedentario #13 Nómada_sedentario
Recordad chavales. La ultraderecha siempre proyecta.
Habrá que preguntar por sus filias a esa diputada de Vox :troll:
0 K 10
lameiro #20 lameiro
Llamarle.
0 K 10
#12 fremen11
Seguro que la di_puta_da de Vox está proyectando, todo el mundo sabe que las nazionalcatólicas son unas autenticas depravadas......
0 K 8

