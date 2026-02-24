"Me ha llamado viciosa cuando subía a mi escaño, que lo retire”: Belarra explota en el Congreso contra una disputada de VOX

La tensión volvió a escalar este martes en el Congreso de los Diputados después de que la diputada de Ione Belarra presentara una queja formal ante la Mesa al acusar a la parlamentaria de Vox María Caridad Mejías de llamarla “viciosa” cuando se dirigía a su escaño durante el debate de una iniciativa sobre salud sexual.
| etiquetas: politica , congreso , educación , insultos
¿Quien se la disputa, el PP?
Entiendo lo que dices, pero a la vez no se pueden permitir esa serie de comportamientos.
Se comporta mejor una clase de gamberros que muchos de los congresistas.
Al fin y al cabo, tampoco tú tendrías culpa
En fin... este es el nivel
Ya que sólo se ofende quien quiere... pues quien pueda, que insulte... arreglado
El sueño húmedo de la piara es tener suficientes pobres nacionales (ya sabéis, agricultura, camareros, etc) para no tener que traerlos de fuera.
¿Y cómo se consigue eso? Pues quitándoles el acceso a la educación sexual.
Habrá que preguntar por sus filias a esa diputada de Vox