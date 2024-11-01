edición general
7 meneos
12 clics
Qué ha hecho Sánchez contra el genocidio y qué le queda por hacer

Qué ha hecho Sánchez contra el genocidio y qué le queda por hacer

El primer viaje oficial al exterior de Sánchez tras su última investidura fue a Israel y Palestina, donde ya comenzó a defender el reconocimiento del Estado palestino en noviembre de 2023.

| etiquetas: sanchez , genocidio , pasos , gestos
5 2 2 K 45 actualidad
9 comentarios
5 2 2 K 45 actualidad
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
lerele y poco lirili, mucho "vamos a romper tratos pero...clausula en caso de", tu protesta que es bien pero luego te mando a los antidisturbios a medirte el lomo, non te precupare que te mando un buque para que no te pase nada...era bromita, nos damos la vuelta. Cual niñata de instagram intentandose hacer influencer
4 K 42
Andreham #6 Andreham
#1 Sánchez sólo engaña al que se quiere engañar.

Lo único que me jode de todo esto es que hay gente que utiliza los paripés de este partido de derechas para vendernos una derecha aún más dura y aún más mentirosa.

Pero vamos, con que haya una sola persona que se de cuenta de que el PSOE es todo facha-da y que siempre va con medias tintas y con medidas sólo a la galería pero sin fondo alguno; me doy con un canto en los dientes.
2 K 27
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
Va a hacer gestos. Y poco más puede hacer. Que no es poco.
1 K 26
mente_en_desarrollo #5 mente_en_desarrollo
#4 Al menos, con esos gestos ha movido a la UE a hacer también gestos.

Y si hay suerte, gracias a que la UE se ha movido a hacer gestos, se pueda tirar de la cuerda un poco más a ver si se materializa en algo real (si, esto es demasiado optimista, pero al menos no parece tan imposible como hace unos meses).
3 K 48
alcama #3 alcama
España es el país de la UE que más “armas y municiones” ha importado desde Israel de febrero a mayo de 2025
www.eldiario.es/internacional/espana-pais-ue-armas-municiones-importad
2 K 19
Dene #8 Dene
NADA/TODO
0 K 12
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
¿El alcantarillado?¿El acueducto?
0 K 12
#9 omega7767
#2 ¿el vino y las carreteras?
0 K 11
Lamantua #7 Lamantua
Que ha dicho Sánchez. No que ha hecho.
0 K 9

menéame