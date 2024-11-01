·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
12334
clics
Albert Camus, Soto Ivars y la autoconciencia de la maldad
4377
clics
Una a oda al self-hosting
4142
clics
Agente del ICE rocía spray pimienta sobre la válvula de respiración de un disfraz (Eng)
4387
clics
Las bailarinas Ouled Naïl: impresionantes fotografías de las mujeres nómadas que cautivaron el desierto [ENG]
3882
clics
Juanma López Iturriaga cae en la estafa del teléfono roto: “Papá, necesito 9.811 euros”
más votadas
442
Otro vídeo que ocultó la Generalitat revela que Emergencias vigilaba el barranco del Poyo a las 12.38 del día de la dana
560
El rechazo a Mazón se mantiene y el 82 % de encuestados pide su dimisión
254
Cultura dejará de contratar el software israelí que usa la Biblioteca Nacional
341
La Fiscalía pide el archivo de toda la investigación de Begoña Gómez
530
Begoña Gómez reclama al juez los nombres y las funciones de todos los asistentes de las mujeres de los presidentes de Gobierno
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
12
clics
Qué ha hecho Sánchez contra el genocidio y qué le queda por hacer
El primer viaje oficial al exterior de Sánchez tras su última investidura fue a Israel y Palestina, donde ya comenzó a defender el reconocimiento del Estado palestino en noviembre de 2023.
|
etiquetas
:
sanchez
,
genocidio
,
pasos
,
gestos
5
2
2
K
45
actualidad
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
2
2
K
45
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
CharlesBrowson
lerele y poco lirili, mucho "vamos a romper tratos pero...clausula en caso de", tu protesta que es bien pero luego te mando a los antidisturbios a medirte el lomo, non te precupare que te mando un buque para que no te pase nada...era bromita, nos damos la vuelta. Cual niñata de instagram intentandose hacer influencer
4
K
42
#6
Andreham
#1
Sánchez sólo engaña al que se quiere engañar.
Lo único que me jode de todo esto es que hay gente que utiliza los paripés de este partido de derechas para vendernos una derecha aún más dura y aún más mentirosa.
Pero vamos, con que haya una sola persona que se de cuenta de que el PSOE es todo facha-da y que siempre va con medias tintas y con medidas sólo a la galería pero sin fondo alguno; me doy con un canto en los dientes.
2
K
27
#4
cenutrios_unidos
Va a hacer gestos. Y poco más puede hacer. Que no es poco.
1
K
26
#5
mente_en_desarrollo
#4
Al menos, con esos gestos ha movido a la UE a hacer también gestos.
Y si hay suerte, gracias a que la UE se ha movido a hacer gestos, se pueda tirar de la cuerda un poco más a ver si se materializa en algo real (si, esto es demasiado optimista, pero al menos no parece tan imposible como hace unos meses).
3
K
48
#3
alcama
España es el país de la UE que más “armas y municiones” ha importado desde Israel de febrero a mayo de 2025
www.eldiario.es/internacional/espana-pais-ue-armas-municiones-importad
2
K
19
#8
Dene
NADA/TODO
0
K
12
#2
SeñorPresunciones
¿El alcantarillado?¿El acueducto?
0
K
12
#9
omega7767
#2
¿el vino y las carreteras?
0
K
11
#7
Lamantua
Que ha dicho Sánchez. No que ha hecho.
0
K
9
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Lo único que me jode de todo esto es que hay gente que utiliza los paripés de este partido de derechas para vendernos una derecha aún más dura y aún más mentirosa.
Pero vamos, con que haya una sola persona que se de cuenta de que el PSOE es todo facha-da y que siempre va con medias tintas y con medidas sólo a la galería pero sin fondo alguno; me doy con un canto en los dientes.
Y si hay suerte, gracias a que la UE se ha movido a hacer gestos, se pueda tirar de la cuerda un poco más a ver si se materializa en algo real (si, esto es demasiado optimista, pero al menos no parece tan imposible como hace unos meses).
www.eldiario.es/internacional/espana-pais-ue-armas-municiones-importad