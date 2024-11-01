·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10926
clics
Sin IA ni escuela de negocios, este cartel de helados de Frigo del año 1990 es una lección magistral de marketing
5826
clics
Inquietantes últimas fotos del vuelo 123 de Japan Airlines antes de su trágico accidente en 1985. (ENG)
4924
clics
Alguien tardó 36 mins en hacer una llamada
4151
clics
El momento en el que un guardaespaldas de Kim Jong-un elimina su ADN de la butaca de la sala en la que se reunió con Putin
4073
clics
El PP de Moreno Bonilla ridiculiza al de Ayuso con una comparativa que hunde a Madrid
más votadas
470
Asturias pide a Israel Premier Tech que se retire de La Vuelta 2025
516
Lo que Juanma Castaño decía de expulsar a los equipos rusos y lo que dice ahora de las protestas en La Vuelta
507
Vergonzoso: el Rey blanquea a Inda y Okdiario
346
Filtración: Israel es considerado un "país genocida y de apartheid" en el extranjero, según una investigación israelí [EN]
574
Funicular de Lisboa: Trabajadores alertaron de problemas tras la privatización de su mantenimiento
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
1
meneos
10
clics
"Lo que ha dicho María Pombo es una estupidez": los beneficios de la lectura frente a los que presumen de no leer
Presumir de no leer: ¿muera la inteligencia? "La afirmación de la influencer María Pombo es una estupidez: pensamiento y lenguaje van unidos. Si empobrecemos el lenguaje, empobrecemos también el pensamiento.
|
etiquetas
:
lectura
,
maria pombo
,
leer
1
0
0
K
20
cultura
sin comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
0
0
K
20
cultura
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
Ver toda la conversación (
0
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente