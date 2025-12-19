edición general
8 meneos
6 clics
Guterres: Más del 75 % de Gaza sigue en riesgo de hambre extrema

Guterres: Más del 75 % de Gaza sigue en riesgo de hambre extrema

El secretario general de la ONU, António Guterres, advierte de que más del 75 % de Gaza sigue en riesgo de hambre extrema.

| etiquetas: gaza , hambruna
7 1 0 K 84 actualidad
sin comentarios
7 1 0 K 84 actualidad

menéame