“Me gusta la fruta” y toros: los gestos de Feijóo para competir con Vox

Con la extrema derecha creciendo en las encuestas, el líder del PP se prodiga en gestos para atraer al público de Abascal: tras décadas sin expresar ningún interés en los toros es un habitual de Las Ventas y emula a Ayuso con su fórmula para insultar a Sánchez. El pasado sábado, Alberto Núñez Feijóo celebró su sexagésimo tercero cumpleaños. Eligió un local de A Coruña, la sala de conciertos Garufa Club. Durante su actuación, una de las bandas habituales reclamó la presencia del líder del PP en el escenario.
Los ríos de bilis progres superan el caudal del Amazonas. Igual si se empiezan al preocupar por Valencia, por la vivienda, o por el problema de inseguridad que tenemos en España la derecha no estaría en 200 escaños en las encuestas.