“Me gusta la fruta” y toros: los gestos de Feijóo para competir con Vox

Con la extrema derecha creciendo en las encuestas, el líder del PP se prodiga en gestos para atraer al público de Abascal: tras décadas sin expresar ningún interés en los toros es un habitual de Las Ventas y emula a Ayuso con su fórmula para insultar a Sánchez. El pasado sábado, Alberto Núñez Feijóo celebró su sexagésimo tercero cumpleaños. Eligió un local de A Coruña, la sala de conciertos Garufa Club. Durante su actuación, una de las bandas habituales reclamó la presencia del líder del PP en el escenario.