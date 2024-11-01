edición general
6 meneos
12 clics
“Me gusta la fruta” y toros: los gestos de Feijóo para competir con Vox

“Me gusta la fruta” y toros: los gestos de Feijóo para competir con Vox

Con la extrema derecha creciendo en las encuestas, el líder del PP se prodiga en gestos para atraer al público de Abascal: tras décadas sin expresar ningún interés en los toros es un habitual de Las Ventas y emula a Ayuso con su fórmula para insultar a Sánchez. El pasado sábado, Alberto Núñez Feijóo celebró su sexagésimo tercero cumpleaños. Eligió un local de A Coruña, la sala de conciertos Garufa Club. Durante su actuación, una de las bandas habituales reclamó la presencia del líder del PP en el escenario.

| etiquetas: feijóo. copia a ayuso , me gusta la fruta y los toros , ganar a vox
5 1 0 K 80 politica
8 comentarios
5 1 0 K 80 politica
#4 Leon_Bocanegra *
Ostia puta, ya ha vuelto alcama. Hoy toca noticia subida ,noticia enmierdada en el primer o segundo comentario por el señorito.
3 K 50
fareway #7 fareway
Si para ganar votos, debes recrear un mundo de los años 70, con sus toreros, su machismo, etc; es que tu programa no existe.
1 K 30
Sandilo #8 Sandilo
#7 Pues imagina los que habla de Franco.
0 K 6
#2 Kikoncito
Hombre Fakejoo en ser falso y miserable es insuperable.
1 K 27
pingON #5 pingON
cuando no tienes programa y sólo peleas el slogan
0 K 13
Sandilo #6 Sandilo *
Diputados, senadores, concejales, tertulianos y gente anónima ha asumido el 'leit motiv' de la turboderecha madrileña”

Los ríos de bilis progres superan el caudal del Amazonas. Igual si se empiezan al preocupar por Valencia, por la vivienda, o por el problema de inseguridad que tenemos en España la derecha no estaría en 200 escaños en las encuestas.
0 K 6
alcama #1 alcama *
A ver, Bildu gobierna en Pamplona y no suprime los toros de las fiestas de Sanfermin ¿compite con Vox?
2 K -25

menéame