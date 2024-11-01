Guitarte pide el voto para Aragón-Teruel Existe: "Somos garantía de estabilidad y el freno a la extrema derecha"

El candidato de la coalición Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha pedido el voto a los aragoneses para su formación, que ha asegurado es "garantía de estabilidad y el freno a que la extrema derecha pueda llegar al gobierno", y ha mostrado su confianza en que a partir del próximo domingo se inicie "una nueva etapa de sosiego, de consenso, de colaboración y de progreso para el conjunto de Aragón y, consecuentemente, también para la provincia de Teruel".