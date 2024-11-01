edición general
Guillermo Fesser, sobre que EEUU eche la culpa a España: "Significa que Trump está tramando algo"

"Trump en lugar de reconocer el caos en el que ha metido a todo el mundo, lo que está haciendo es echar balones fuera y echar, como siempre, la culpa a otro", explica Guillermo Fesser, que destaca que, "en esta ocasión, le ha tocado a España".

#4 xuanra2002
No es muy complicado de entender.
Pedro Sánchez no solo es quien le está explicando sino también quien está guiando los pasos del resto de líderes europeos.
Ejemplo del 5% del PIB. Naranjito pide subir el gasto de defensa al 5% del PIB. España se opone pero el resto como borregos dicen que si whanna.
Al cabo de dos semanas, en Europa ya no hablaban del 5 sino del 2,5 y en cosas producidas en Europa.
Ahora con Irán, España le dice que no. Alemania sentada en su sofá le dice que si a todo y que todos son unos cabrones. A los dos días Francia les ha dicho que no y UK que tampoco use sus bases.
¿Si nadie hubiera abierto la boca creéis que habrían hecho algo? Lo dudo porque hasta el secretario de la OTAN aplaudía esa acción.
Forni #3 Forni
Yo creo que todo lo que tiene una cruzada con lo que le suene spanish, no da para más.
calde #2 calde
Yo diría más bien que Trump es un niño caprichoso, que no acepta que le digan que no. Y con mucho rencor. Tiene madera de dictador (además de putero pedófilo). Eligieron muy bien los estadounidenses.
ElBeaver #1 ElBeaver
Gomaespuma trabaja como analista político.
