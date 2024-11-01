·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11157
clics
Ayuso dice que Madrid parecía 'un Sarajevo en guerra' y Pérez-Reverte le recuerda un par de cosas
13408
clics
Borrad la información privada de vuestros dispositivos viejos
4377
clics
Portada de Conan el Bárbaro de Frank Frazetta se vende por 13,5 millones de dólares [ENG]
3149
clics
Obligar a los estafadores a resolver captchas imposibles (ENG)
3152
clics
Lewis Hamilton vía Instagram sobre Gaza
más votadas
757
Israel pagó 42,8 millones de euros a Google para ocultar el hambre en Gaza
488
PP, Vox y Junts tumban la ley de Sumar para crear una oficina anticorrupción
432
La Casa de Alba recibe el permiso oficial para regularizar sus pozos ilegales y allana así su caso ante el juez
786
Muere a los 89 años Robert Redford
792
Eurovisión: RTVE acuerda retirar a España si participa Israel
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
48
clics
Guía completa para la cosecha de nueces en tu hogar
Aprende cómo realizar la cosecha de nueces en tu hogar, sus tipos más habituales y la época adecuada para llevarlo a cabo.
|
etiquetas
:
nueces
,
cosechar
2
1
3
K
24
ocio
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
1
3
K
24
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
capitan.meneito
Un nogal en un jardín? Necesitas un buen jardín.
1
K
22
#3
woody_alien
#2
Y ser joven, tardan entre 10 y 20 años en dar frutos.
0
K
11
#4
Tensk
#3
No, tardan normalmente por debajo de 10. Yo tengo uno en el huerto, nacido por algún bicho que habrá dejado caer una nuez, no tiene diez años y esta temporada ya tiene algunas nueces, y eso que no he hecho nada excepto un poco de poda un par de veces.
0
K
11
#5
Tensk
#2
En tiempos en mi huerta había un nogal que tendría de altura unos, fácil, 12 metros. No estaba yo en casa el día que lo echaron abajo pero tuvo que ser interesante de ver para que no destrozase nada.
Ahora mismo nay otro que tendrá unos 5 metros de altura y, si lo podas bien, no tienes más problema que si pones cualquier otro frutal. Otra cosa es si lo dejas a su "libre albedrío" para que crezca hasta donde le dé la gana, claro.
0
K
11
#1
pazentrelosmundos
*
El año pasado planté un nozal y hasta que de nueces opto por la búsqueda y captura de quien no las paña...
A Río revuelto, ganancia de pescadores.
Son importantes luego hago croquetas de nuez y setas y quedan que te mueres de riquísimas (receta de cosecha propia, si interesa os la escribo)
0
K
20
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Ahora mismo nay otro que tendrá unos 5 metros de altura y, si lo podas bien, no tienes más problema que si pones cualquier otro frutal. Otra cosa es si lo dejas a su "libre albedrío" para que crezca hasta donde le dé la gana, claro.
A Río revuelto, ganancia de pescadores.
Son importantes luego hago croquetas de nuez y setas y quedan que te mueres de riquísimas (receta de cosecha propia, si interesa os la escribo)