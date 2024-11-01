edición general
Guía completa para la cosecha de nueces en tu hogar

Aprende cómo realizar la cosecha de nueces en tu hogar, sus tipos más habituales y la época adecuada para llevarlo a cabo.

#2 capitan.meneito
Un nogal en un jardín? Necesitas un buen jardín.
woody_alien #3 woody_alien
#2 Y ser joven, tardan entre 10 y 20 años en dar frutos.
#4 Tensk
#3 No, tardan normalmente por debajo de 10. Yo tengo uno en el huerto, nacido por algún bicho que habrá dejado caer una nuez, no tiene diez años y esta temporada ya tiene algunas nueces, y eso que no he hecho nada excepto un poco de poda un par de veces.
#5 Tensk
#2 En tiempos en mi huerta había un nogal que tendría de altura unos, fácil, 12 metros. No estaba yo en casa el día que lo echaron abajo pero tuvo que ser interesante de ver para que no destrozase nada.

Ahora mismo nay otro que tendrá unos 5 metros de altura y, si lo podas bien, no tienes más problema que si pones cualquier otro frutal. Otra cosa es si lo dejas a su "libre albedrío" para que crezca hasta donde le dé la gana, claro.
pazentrelosmundos #1 pazentrelosmundos *
El año pasado planté un nozal y hasta que de nueces opto por la búsqueda y captura de quien no las paña...
A Río revuelto, ganancia de pescadores.

Son importantes luego hago croquetas de nuez y setas y quedan que te mueres de riquísimas (receta de cosecha propia, si interesa os la escribo)
