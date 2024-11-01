Un guerrero vándalo en Hispania y el casco de Deurne

La imagen adjunta representa a un guerrero vándalo del siglo V perteneciente a las invasiones del año 409, cuando varias tribus germánicas del nombrado pueblo atravesaron los Pirineos aliados con los alanos; tras él, una ermita románica muy habitual en los paisajes de la mitad norte de Hispania. A día de hoy se sabe que los vándalos, liderados por el rey Gunderico, hijo de Godegisilio, saquearon los cuarteles tardo romanos de las Galias y los Pirineos, incorporando a su panoplia militar elementos propios del mundo romano.