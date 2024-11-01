Guerra Ucrania-Rusia, en directo | La OTAN intercepta cinco cazas rusos que volaban cerca del espacio aéreo de Lituania

La misión de vigilancia aérea de la OTAN en Lituania intervino este jueves ante la presencia de cinco cazas rusos que volaban cerca del espacio aéreo aliado, ha informado la Alianza Atlántica, en un episodio que llega en medio de la oleada de incursiones rusas con drones y aeronaves en el espacio aéreo de Polonia, Estonia y Rumania o los incidentes con drones en varios aeropuertos de Dinamarca. Por otra parte, el comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, mantiene este viernes una "reunión inicial" con representantes de la OTAN..
| etiquetas: otan , intercepta 5 cazas rusos , cerca espacio aereo lituania
Así que hay que saturar los medios de comunicación.
Debería Rusia irse acostumbrando a tener en el cogote de sus naves siempre elementos OTAN, para que no se vayan creyendo que pueden hacer lo que les da la gana y cruzar por donde les vaya bien.
Si ves venir una hostia te proteges, no te esperas a recibirla y ya entonces levantas los brazos o te echas para atrás jaja
Lo que no tiene sentido es hablar de "intervención" o "interceptar"... cuando no han hecho nada más que estar en su trocito de cielo.
Es lo que llevan haciendo unos y otros desde hace 70 años.
Ya no saben como crear alarma y justificar la escalada presupuestaria en juguetes militares.
Ya se que 20 minutos es la marca blanca del InMundo.