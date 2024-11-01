Guerra Ucrania-Rusia, en directo | La OTAN intercepta cinco cazas rusos que volaban cerca del espacio aéreo de Lituania

La misión de vigilancia aérea de la OTAN en Lituania intervino este jueves ante la presencia de cinco cazas rusos que volaban cerca del espacio aéreo aliado, ha informado la Alianza Atlántica, en un episodio que llega en medio de la oleada de incursiones rusas con drones y aeronaves en el espacio aéreo de Polonia, Estonia y Rumania o los incidentes con drones en varios aeropuertos de Dinamarca. Por otra parte, el comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, mantiene este viernes una "reunión inicial" con representantes de la OTAN..