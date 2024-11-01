edición general
Guerra Ucrania-Rusia, en directo | La OTAN intercepta cinco cazas rusos que volaban cerca del espacio aéreo de Lituania

La misión de vigilancia aérea de la OTAN en Lituania intervino este jueves ante la presencia de cinco cazas rusos que volaban cerca del espacio aéreo aliado, ha informado la Alianza Atlántica, en un episodio que llega en medio de la oleada de incursiones rusas con drones y aeronaves en el espacio aéreo de Polonia, Estonia y Rumania o los incidentes con drones en varios aeropuertos de Dinamarca. Por otra parte, el comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, mantiene este viernes una "reunión inicial" con representantes de la OTAN..

#1 inquietto
Cerca? Eso no es en el espacio aéreo, es solo cerca. Que importa eso?
#3 ur_quan_master
#1 importa porque estamos en campaña para dedicarle un porcentaje mayor de los impuestos de los ciudadanos europeos a la OTAN

Así que hay que saturar los medios de comunicación.
#7 bizcobollo
#1 Por eso no los han derribado, porque sólo iban cerca.
Debería Rusia irse acostumbrando a tener en el cogote de sus naves siempre elementos OTAN, para que no se vayan creyendo que pueden hacer lo que les da la gana y cruzar por donde les vaya bien.
#9 O17
#7 toda la razón, para eso ya tenemos a EEUU.
#11 Ripio
#7 Sabes que eso es recíproco, ¿verdad?
#8 Andreham
#1 Siendo justos, no veo el problema en que se pongan "en alerta" si alguien se acerca demasiado a tu espacio aéreo. Osea, es normal, no vas a esperar a que entren y entonces ya empiezas a moverte.

Si ves venir una hostia te proteges, no te esperas a recibirla y ya entonces levantas los brazos o te echas para atrás jaja

Lo que no tiene sentido es hablar de "intervención" o "interceptar"... cuando no han hecho nada más que estar en su trocito de cielo.
#5 Oestrimnio
Menuda novedad!!!
Es lo que llevan haciendo unos y otros desde hace 70 años.
:roll:

Ya no saben como crear alarma y justificar la escalada presupuestaria en juguetes militares.
#6 mente_en_desarrollo
Partiendo de la base de que la Luna está cerca de la Tierra, creo que todo vuelo del mundo pasa cerca de los países OTAN.
#10 Antipalancas21
#6 Mira como el asesino Netanyahu los evita para ir a EEUU, por si las moscas.  media
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
La Otan refuerza a los siete países que están en primera línea con Rusia (Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia, Polonia, Rumanía y Bulgaria), además de Eslovaquia y Dinamarca, país que ha sufrido más recientemente incursiones de drones en su espacio aéreo.

Ya se que 20 minutos es la marca blanca del InMundo.
#4 CharlesBrowson
viernes y con eslavos con vodka con el peligro que tienen por alli la resaca que podemos tener el domingo puede ser historica
